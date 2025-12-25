«Газпром» сообщил о росте поставок российского газа в страны Центральной Азии

В 2025 году «Газпром» (MOEX: GAZP) нарастил на 20% поставки газа в Казахстан, Узбекистан и Киргизию. Об этом заявил глава компании Алексей Миллер.

«На полях Восточного экономического форума мы подписали соглашение об увеличении поставок газа в Казахстан в 2025-2026 годах. И в 2025 году также вырос наш экспорт в Узбекистан и Кыргызстан»,— сказал глава «Газпрома» на совещании по предварительным итогам года (цитата по ТАСС).

«Газпром» намерен продолжать наращивание объемов поставок газа этим трем странам, добавил Алексей Миллер. По его словам, сейчас компания ведет переговоры с казахстанской стороной о строительстве газотранспортных мощностей и подаче газа в северо-восточные районы республики.

«По итогам 2025 года мы не только вышли на полку поставок газа в Китай — 38 млрд куб. м газа»,— уточнил глава компании. К концу года «Газпром» поставит в Китай почти на 800 куб. м газа больше, чем предполагают контрактные обязательства, заключил господин Миллер.