«Трактор» разгромил «Ладу» в матче КХЛ

Челябинский «Трактор» 25 декабря одержал победу над тольяттинской «Ладой» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) со счетом 6:1. Встреча проходила на стадионе «Лада-Арена» в Тольятти.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ

Иван Романов на 57-й секунде первого периода вывел хозяев вперед. В дальнейшем «Трактор» забросил шесть шайб в ответ.

Следующий матч «Лада» проведет 28 декабря в гостях против «Авангарда». «Трактор» 27 декабря встретится с «Ак Барсом» в Казани.

«Лада» с 25 очками занимает 10-е место в турнирной таблице Западной конференции КХЛ.

Андрей Сазонов