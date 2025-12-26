Коммунальное переселение

В 2025 году в Санкт-Петербурге с применением различных городских программ расселили 2065 коммунальных квартир. Количество коммуналок сокращается ежегодно, однако в городе их по-прежнему остается около 55 тыс. Учитывая темпы расселения, избавиться от неофициального звания «коммунальная столица России» Петербург сможет не ранее 2050 года.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Всего в текущем году жилищные условия улучшили 8,5 тысяч петербуржцев: на эти цели из бюджета Петербурга было выделено более 22 млрд рублей

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ Всего в текущем году жилищные условия улучшили 8,5 тысяч петербуржцев: на эти цели из бюджета Петербурга было выделено более 22 млрд рублей

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

С начала года в Петербурге расселили 2065 коммунальных квартир, сообщил вчера председатель жилищного комитета Денис Удод. «На следующий год мы не снижаем объемы этой работы. По отдельным категориями, например по очередникам общей очереди, у нас увеличено финансирование по мерам содействия на 33%»,— заявил господин Удод.

В конце ноября 2024-го в Смольном заявляли о планах сократить в 2025 году количество коммуналок на 2 тыс., тем самым улучшить жилищные условия около 4 тыс. семей. В 2024-м при поддержке города смогли разъехаться 1366 семей (около тысячи квартир). Всего за последние пять лет количество коммуналок сократилось на 9,4 тыс., отдельным жильем обзавелись 24,9 тыс. семей.

У петербуржцев есть несколько способов разъехаться с соседями. Город предоставляет финансовую поддержку жителям таких квартир, если все собственники выражают согласие на переезд. Размер субсидии не меняется уже несколько лет. В этом году, как и в прошлом и позапрошлом, он составляет 2,182 млн рублей для одиноких граждан и 1,19 млн на каждого члена семьи.

В этом году в бюджете города на эти цели было выделено 1,87 млрд рублей. Такие же суммы предусмотрены на 2026, 2027 и 2028 годы. Председатель комитета финансов Светлана Енилина во время обсуждения бюджета в парламенте заявляла, что в предстоящем году эта сумма позволит предоставить выплаты 755 семьям — расселить около 500 квартир.

«Также мероприятия по расселению осуществляются в виде предоставления свободных комнат в коммунальных квартирах с применением понижающего коэффициента к рыночной стоимости и путем их предоставления по договорам коммерческого найма в случае, если квартира становится отдельной»,— рассказывали ранее «Ъ Северо-Запад» в пресс-службе жилкома.

Ранее в Смольном заявляли, что в 2025–2027 году намерены расселить 6 тыс. коммуналок, предоставив отдельное жилье 12 тыс. семей.

Всего в текущем году жилищные условия улучшили 8,5 тыс. петербуржцев: на эти цели из бюджета Петербурга было выделено более 22 млрд рублей. За последние пять лет очередь сократилась в два с половиной раза: со 137 до 56 тыс. Денис Удод назвал это «хорошим результатом», а динамику сокращения списка — «примером для большинства субъектов».

Социальные выплаты на покупку или строительство жилья получили более 5,5 тыс. семей. «Вторая форма помощи — предоставление квартир по социальному найму. Расходы на приобретение квартир составили более 9 млрд рублей, предоставлено очередникам более 2,5 тыс. квартир, из них 700 — детям-сиротам. Мы ликвидировали задолженность перед детьми-сиротами и уже выполняем эту задачу в плановом порядке»,— уверил чиновник. Решить проблему очередников, которые встали на учет до 1 января 2022 года, Смольный намерен до 2030 года.

Надежда Ярмула