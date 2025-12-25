Кадры на метр

Девелоперы Прикамья ищут способы стимулирования продаж. Крупный федеральный застройщик — ГК «Кортрос» планирует в следующем году выстроить сотрудничество с промышленными предприятиями региона и предоставить им индивидуальные условия приобретения квартир для сотрудников. Участники рынка считают, что в текущих экономических условиях и в ситуации опережающих темпов ввода жилья такая схема может быть эффективной для застройщика, но все зависит от предлагаемых условий. Для многих промышленных предприятий массовое приобретение жилья сегодня непосильная задача.



Федеральный застройщик «Кортрос» планирует в следующем году сотрудничество с прикамскими предприятиями по программам приобретения жилья для сотрудников. Об этом в интервью «Ъ-Прикамье» рассказал генеральный директор «Кортрос-Пермь» Анатолий Маховиков. Он отметил, что суть проекта заключается в сотрудничестве с промышленниками по удержанию кадров. «Сегодня многие промышленные предприятия в области двигателестроения, металлообработки и другие нуждаются в квалифицированных специалистах. Предприятия вынуж­дены искать уникальные кадры в других регионах. Причем зарплата не всегда играет определяющую роль. Мы предлагаем сотрудничество с целью приобретения квартир для сотрудников. Хорошая зарплата, устойчивое предприятие, гарантированный контракт и возможность приобрести квартиру позволят таким сотрудникам уверенно смотреть на пять-десять лет вперед»,— уточнил господин Маховиков. Он пояснил, что компания предлагает к покупке жилплощадь в действующих проектах. Так, уже в следующем году «Кортрос» начнет строительство и выставит на продажу семь жилищных комплексов в Перми общей площадью 600 тыс. кв. м.

Отметим, что в Прикамье уже есть действующие жилищные программы для сотрудников промпредприятий. С конца прошлого года инвестпроекты предприятий ОПК по строительству недвижимости для сотрудников могли получить статус приоритетных. Это позволило предоставлять им на льготных условиях, без торгов, земельные участки. Предприятия должны обеспечить выкуп не менее 70% построенных площадей. Такой мерой поддержки уже воспользовалось АО «Пермский завод „Машиностроитель“». Общество построит в Кировском районе Перми жилье площадью более 6 тыс. кв. м, а также благо­устроит окружающую территорию. В этом же районе появится дом для сотрудников ФКП «Пермский пороховой завод». Также известно о планах построить жилье работникам «Мотовилихинских заводов». В Новых Лядах возводится ЖК «Новый Звездный» для сотрудников «Протона-ПМ» и «ОДК-Пермские моторы».

В феврале 2025 года сообщалось, что корпорация «Девелопмент-Юг» подписала соглашение о сотрудничестве с Пермским региональным отделением Союза машиностроителей (ПРО СоюзМаш) России, в рамках которого предоставляет льготные условия при покупке жилья сотрудникам предприятий, входящих в ПРО. Вчера в корпорации отказались комментировать данную тему.

Кирилл Николаев, коммерческий директор АО «ПЗСП», рассказал, что сегодня у компании нет действующих программ сотрудничества с промпредприятиями со специальными условиями покупки. Он уточнил, что ПЗСП предоставляет точечные акции и скидки на приобретение жилья сотрудникам ОПК, которое строится вблизи крупных предприятий. Девелопер напомнил, что в Прикамье подобные программы поддерживаются властью и могут быть реализованы в рамках приоритетных инвестиционных проектов. Это делает процесс строительства выгодным для всех участников: предприятия получают землю на льготных условиях, а застройщик обеспечивает строительство и гарантированные продажи. «Предполагаю, что в условиях достаточно высокой ключевой ставки ЦБ и роста цен на первичную недвижимость такие программы могут доказать свою эффективность. Это особенно актуально на фоне высокой вероятности перепроизводства, так как Пермский край вошел в группу субъектов, в которых темпы вывода жилья опережают продажи, а фактическая распроданность отстает от нормы на 0,5 процентных пункта»,— отметил Кирилл Николаев.

Директор АН «Твой дом» Дмитрий Клементьев отметил, что эффективность сотрудничества с производственниками будет зависеть от условий. «Программы поддержки сотрудников есть у многих крупных предприятий, к тому же, скидки дают многие застройщики, поэтому важны детали соглашений. Если речь идет о скидке 3–5%, то это, скорее, маркетинговый ход»,— полагает эксперт. По его мнению, конкурировать с льготной семейной ипотекой застройщик вряд ли сможет. Эксперт также обратил внимание, что «Кортрос» строит жилье класса «комфорт+», в то время как конкуренция на рынке обостряется из-за того, что в следующем году будет выставлено на продажу большое количество жилья.

Высокопоставленный источник на одном из крупных машиностроительных предприятий региона полагает, что в ближайшие два года у большинства участников отрасли не будет возможности массово приобретать жилье у застройщиков, особенно выше бюджетного класса. «Такая схема не работала даже в более зажиточные годы,— говорит собеседник,— максимум, что могли себе позволить, — гасить проценты по ипотеке. Это дешевле и удобней, поскольку сотрудник может сам выбирать место, где будет жить. Но сейчас социальные программы урезаются, поскольку средств на них просто нет, а есть кризис неплатежей». Также собеседник отмечает, что, помимо цены, важным моментом при выборе служебного жилья является его близость к производственной площадке: «Нет смысла приобретать квартиру в центре, если завод находится в Закамске или на Молодежном».

«Безотносительно экономической ситуации такая схема может быть рабочей,— считает экс-генеральный директор ОАО «Пермские моторы» Виктор Кобелев.— Все дело в том, какие условия предложит застройщик предприятиям, а также удастся ли проводить сделки в рамках каких-то программ с госучастием». По его словам, на данный момент более распространена схема, когда предприятие и застройщик договариваются о строительстве жилья с нуля. «В данном случае плюс в том, что обо всех параметрах проекта можно договориться на берегу и на их основе рассчитать экономику стройки»,— объясняет гос­подин Кобелев.

Ирина Суханова