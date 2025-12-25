Росавиация сняла запрет на ночные вылеты из России в Израиль

Росавиация отменила ограничения на вылеты в период с 1:00 до 7:00 мск из России в аэропорты Израиля. Об этом сообщили в пресс-службе агентства.

«Возможность выполнять рейсы в любое время суток позволит российским авиакомпаниям более гибко формировать расписание полетов между Россией и Израилем в интересах пассажиров»,— уточнили в Росавиации (цитата по ТАСС).

Решение о снятии запрета, как пояснили в федеральном агентстве, было принято после анализа обстановки на Ближнем Востоке. Его также согласовали с заинтересованными ведомствами.

В зимний период 2025-2026 годов рейсы между Россией и Израилем выполняют две авиакомпании — Azimut и Red Wings. Они летают по пяти маршрутам, включая Москву, Жуковский, Краснодар, Минеральные Воды и Сочи, в Тель-Авив. Общая частотность в неделю составляет 16 рейсов.

Ограничения на ночные полеты из РФ в Израиль Росавиация ввела в октябре 2024 года. Тогда авиакомпаниям разрешили летать в этом направлении с 9:00 до 19:00 мск. После этого запрет несколько раз продлевали.