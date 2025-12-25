Стоянки древнего человека на Урале внесли в список выявленных памятников

В Единый государственный реестр недвижимости (ЕГРН) внесли данные о двух археологических объектах в Свердловской области: «Стоянка Ольховка II» и «Стоянка Ольховка III», расположенных в Тагилстроевском районе Нижнего Тагила. Об этом сообщили в управлении Росреестра по Свердловской области.

Руководитель Управления Росреестра по Свердловской области Игорь Цыганаш подчеркнул, что юридическое закрепление статуса и границ объектов культурного наследия необходимо для их сохранности. «Внесение этих сведений в Единый государственный реестр недвижимости позволяет исключить ошибки в документах территориального планирования и градостроительных проектах»,— рассказал Игорь Цыганаш. По его словам, стоянки относятся к раннему железному веку. Кроме того, в реестр добавлены две территории, где находятся объекты археологического наследия «Культурный слой города Екатеринбурга XVIII–начала XX вв.».

По данным Росреестра, на сегодняшний день в реестре границ содержатся сведения о 1 252 территориях объектов культурного наследия Свердловской области. Из них 343 объекта имеют федеральное значение, 890 – региональное, 19 – муниципальное, а также 89 территорий выявленных археологических объектов.

Полина Бабинцева