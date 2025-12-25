«Почта России» приостановила наземную доставку посылок в пять стран

«Почта России» временно приостановила наземную доставку в Эстонию, Латвию, Словению, Литву и Хорватию. Авиадоставка в эти страны продолжается. Информация об ограничениях размещена на сайте компании.

В пресс-службе «Почты России» заявили ТАСС, что на данный момент неизвестно, когда наземная доставка будет восстановлена. В компании утверждают, что сроки доставки посылок в эти страны из России не увеличатся, несмотря на ввод ограничений.

При этом «Почта России» возобновила прием международных отправлений в три страны Африки. Среди них — Республика Конго, Чад и Сомали.

17 ноября «Почта России» также возобновила доставку отправлений в США в категориях «Подарок», «Документы» и «Коммерческий образец» после ранее приостановленного почтового экспорта в страну из-за отмены беспошлинного режима.