«Защитники Отечества» отчитались о поддержке ветеранов СВО в 2025 году

Государственный фонд «Защитники Отечества» по итогам 2025 года «закрыл» 96% от более чем 2,3 млн обращений ветеранов СВО и членов их семей. Об этом рассказала на пресс-конференции 25 декабря председатель фонда, заместитель министра обороны РФ Анна Цивилева.

Председатель фонда «Защитники Отечества», заместитель министра обороны РФ Анна Цивилева

Фото: Арина Антонова / ТАСС

По ее словам, за два года фактически с нуля была выстроена единая система сопровождения ветеранов — от юридической и социальной помощи до медицинской реабилитации и трудоустройства. В 2025 году фонд внедрил обязательную диспансеризацию ветеранов и единый стандарт протезирования. Отдельный акцент сделан на психологической помощи, формируется новая практика работы с семьями без вести пропавших, для которой ранее не существовало готовых методик.

Растет спрос и на социальную адаптацию, продолжила председатель «Защитников Отечества». В 2025 году фонд получил около 7,6 тыс. обращений по вопросам переобучения и трудоустройства — на 77% больше, чем годом ранее. При этом приоритет смещается в сторону профессий, позволяющих быстро найти работу в регионе проживания.

В 2026 году, пообещала Анна Цивилева, поддержка ветеранов будет расширена: изменения в нормативные акты позволят оказывать помощь не только демобилизованным и семьям погибших, но и действующим военнослужащим и сотрудникам силовых структур.

Дмитрий Сотак

