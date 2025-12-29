Экосистема красоты

«Коммерсантъ Стиль» поговорил с Тиной Канделаки, основателем бренда Ansaligy, заместителем генерального директора АО «Газпром-Медиа Холдинг», и рассказывает о становлении марки, о самых ярких продуктах и о планах на 2026 год.

Немного фактов. Компания Ansaligy — один из родоначальников и заметных драйверов культуры гидрогелевых патчей в России. Десять лет назад продукт был не самым распространенным на рынке и был в ходу только у «бьюти-голиков». Сегодня гидрогелевые патчи — это самостоятельная категория ухода, набравшая огромную популярность среди российской аудитории благодаря работе бренда Ansaligy. Компания сформировала и популяризовала идею регулярного использования патчей, задала стандарты качества и вывела продукт в сегмент премиальной косметики.

Важная составляющая философии бренда — внимание к деталям: индивидуальная упаковка, ингредиенты в составе, парфюмерная отдушка, дизайн и визуальная подача патчей — все это часть внимательного диалога с клиентом. Помимо своей основной женской аудитории, Ansaligy стали привлекать и мужчин, а патчи для них выглядят более «мужественно» — они черного цвета, ими комфортно пользоваться, причем даже за рулем автомобиля. Сегодня мужская аудитория бренда составляет около 20% покупателей — и это хорошая цифра.

Сегодня линейка бренда включает более 20 формул патчей, созданных на пересечении биотехнологий и натуральных компонентов. По данным компании, органический спрос на продукцию Ansaligy сохраняется стабильно высоким, а многие клиентки, ранее использовавшие европейские или азиатские средства для умывания и очистки кожи лица, перешли с зарубежных средств на Ansaligy или включили бренд в постоянный уход.

Итоги 2025 года компания подводила ярким мероприятием, куда были приглашены известные представители бьюти-индустрии, блогеры. На вечере были представлены главные новинки бренда — линейка кремов Ansaligy Pro-Vital и — приятный сюрприз — первые адвент-календари.

Тина Канделаки



Тина Канделаки, основатель бренда Ansaligy, заместитель генерального директора АО «Газпром-Медиа Холдинг», ответила на несколько вопросов «Ъ-Стиля».

— Главное достижение Ansaligy за этот год, на ваш взгляд,— это?

— Сложно выбрать что-то одно — год вышел очень насыщенным. Но если говорить о главном, то это был наш «юбилейный рывок»: мы не просто выпустили новинки, а качественно обновили подход к продукту. Все, что мы делали, вело к одной цели — выстроить целостную экосистему красоты. К десятилетию бренда мы представили не отдельные средства, а целые смысловые блоки. Например, патчи «Облепиха» — это эффективная anti-age формула с лифтинг-эффектом, а не просто увлажняющее средство. А линейка Pro-Vital — это осознанный шаг в мир велнеса, где уход за кожей начинается в гармонии с природой. И, конечно, наши коллаборации, которые вышли в этом году на новый уровень. Например, лимитированные патчи к выходу фильма «Алиса в Стране чудес» или выпуск «шпатчей» совместно с компанией «Белая Дача» — это уже не просто маркетинг, а способ говорить с аудиторией на языке культуры, искусства, здоровья. Бренд сейчас делает упор на развитие целой экосистемы красоты и ухода за собой, и, конечно, новые партнерства в том числе работают на это позиционирование.

— Планируются ли звездные коллаборации, верите ли вы в их эффективность?

— Верим, но в другом формате. Раньше звездность сама по себе была драйвером, а сегодня аудитория ищет глубину и общие ценности. Поэтому мы смещаем фокус с медийности на значимость и доверие.

Сейчас мы держим курс именно на коллаборации с партнерами-компаниями: спа-салонами, где создается атмосфера особого ритуала ухода за собой, с музеями, которые хранят и создают эстетику, с брендами из мира красоты и здоровья. Звездные коллаборации имеют место быть, но у нас есть определенное видение: звездами для нас становятся люди с искренней историей, чей путь или экспертиза резонируют с тем, во что верит Ansaligy. Если в 2026 году встретим «своего» человека — почему нет? И это обязательно будет история про общие ценности и стремления, а не просто красивая обложка.

— Компания указывает, что для производства использует ингредиенты с Алтая и из Сибири. Какие регионы РФ еще планируете привлекать в этом качестве?

— Алтай с другими регионами Сибири были только началом. Мы буквально «читаем» карту страны с точки зрения потенциала для skincare: ищем уникальные растения, минералы, экосистемы — от Карелии до Дальнего Востока. Секреты раскрывать не буду — сохраним интригу для будущих релизов. Но могу сказать, что мы не просто собираем «дары природы», а исследуем их с научной точки зрения, чтобы у каждого ингредиента была не просто красивая история, но и клинически доказанное дерматологическое действие.

Важно отметить, что развитие Ansaligy в бьюти-индустрии не стояло на месте все десять лет существования, потому что бренд никогда не был просто «производителем патчей». С самого старта производства команда специалистов начала разрабатывать технологичные продукты, чтобы создать комплексный уход за кожей. Сегодня Ansaligy — это экосистема красоты, объединяющая уход за лицом, телом и волосами. Линейки продуктов формируют осознанный подход к заботе — от очищения до восстановления барьерных функций кожи и делает так, чтобы ежедневный ритуал красоты был эффективным и удобным. Последние годы стали стресс-тестом для индустрии, но Ansaligy прошел процессы адаптации и трансформации. Бренд перестроил логистику, локализовал часть сырья, адаптировал формулы и расширил пул поставщиков, сохранив производство на российских мощностях.

