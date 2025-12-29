Поздравление от министра цифрового развития и массовых коммуникаций РФ Максута Шадаева

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ

Друзья, уходящий 2025 год был для каждого из нас разным. У всех были свои неудачи и личные победы, и все мы, подводя итоги, вспоминаем о главном.

Для IT-отрасли этот год стал во многом прорывным: она опережает другие сферы экономики по ключевым показателям, востребованность российского ПО растет, развиваются передовые технологии — искусственный интеллект внедряется во все новых и новых отраслях. Конечно, добиться этого нам удалось в первую очередь благодаря людям, работающим в российском IT. Вклад каждого специалиста по-настоящему значим.

Отдельно мне хочется поблагодарить наши компании за активную позицию, открытость и всегда откровенный диалог.

Благодаря совместной работе нам удалось сохранить льготные тарифы по страховым взносам и нулевой НДС для IT-компаний, несмотря на то что в других отраслях ставка росла. Надеюсь, что в новом году мы продолжим такое взаимодействие.

Каждый год современные технологии открывают перед нами новые возможности, но при этом ставят новые вызовы. Уверен, что вместе мы сможем преодолеть любые трудности и построить лучшие технологии, которые принесут пользу миллионам людей.

В 2026 году я желаю всем здоровья и добра, энергии и новых побед! С Наступающим!