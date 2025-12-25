Губернатор Беглов выразил соболезнования в связи со смертью Веры Алентовой

Губернатор Петербурга Александр Беглов выразил глубокие соболезнования в связи с кончиной народной артистки России Веры Алентовой, сообщает пресс-служба Смольного.

В своем обращении он отметил, что российская культура понесла невосполнимую утрату с уходом из жизни выдающейся актрисы театра и кино. От имени города господин Беглов направил слова поддержки и сочувствия родным, близким, друзьям и коллегам актрисы.

Губернатор подчеркнул, что созданный Верой Алентовой в фильме «Москва слезам не верит» образ Екатерины Тихомировой стал легендарным, вошел в историю отечественного кинематографа и навсегда останется в сердцах зрителей.

Народная артистка Российской Федерации скончалась 25 декабря в возрасте 83 лет. Ей стало плохо во время прощания в театре Маяковского с актером Анатолием Лобоцким. Причиной смерти называют острый инфаркт миокарда на фоне гипертонической болезни сердца и стресса.

Андрей Маркелов