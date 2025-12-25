Чиновники Смольного открыли на Парнасе скандально известную ОПП «Заречная»

Вице-губернатор Петербурга Кирилл Поляков торжественно открыл отстойно-разворотную площадку «Заречная» на Парнасе, сообщает пресс-служба Смольного. Современный объект призван решить проблему организации движения общественного транспорта в активно растущем микрорайоне. Раньше автобусам приходилось стоять на проезжей части, теперь у них есть специализированная база.

Первые изменения в маршрутную сеть введут уже с 16 января. Сократятся интервалы на маршрутах № 214А и № 214Б, а маршруты № 113 и № 139 будут продлены до метро «Проспект Просвещения» и «Гражданский проспект», создав прямые связи жилых кварталов с промзоной и станциями метрополитена. Кольцевые маршруты № 104 и № 148 объединят в один для повышения регулярности движения.

Инфраструктура «Заречной» включает не только асфальтированные площадки и системы освещения, но и современную модульную диспетчерскую. Для персонала созданы комфортные условия: комнаты отдыха и приема пищи, медицинский кабинет и душевые. В будущем на «Заречной» планируют открыть новые маршруты.

Отметим, что строительство отстойно-разворотной площадки летом породило протесты местных жителей, которые активно писали властям о недопустимости подобного проекта, собирали подписи и устраивали пикеты.

Дело в том, что «Заречная» появилась рядом со сквером и детской площадкой, что грозит нарушением здоровья детей. В Смольном, в свою очередь, заверили, что автобусы работают на аккумуляторах или газовом топливе, которое не портит атмосферу.

Андрей Маркелов