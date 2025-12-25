ЦБ опустил курс доллара ниже 78 рублей
Банк России (ЦБ) на 26 декабря установил официальный курс доллара США на отметке 77,8844 руб., евро — 91,8902 руб., юаня — 11,0773 руб. Доллар не опускался ниже 78 руб. с 11 декабря. Об этом сообщается на сайте ЦБ.
Актуальные курсы доллара и евро, а также котировки главных индексов и акций на Мосбирже доступны на специальной странице.
По сравнению с установленным ЦБ данными на 25 декабря доллар снизился на 55,24 коп., евро — на 58,40 коп., а юань подешевел на 10,51 коп.
