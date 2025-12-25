Смертность от туберкулеза в России снизилась в 7 раз за 10 лет

Заболеваемость туберкулезом в России снизилась за 10 лет в 3,5 раза, а смертность от него — в 7 раз, сообщили директор НМИЦ фтизиопульмонологии и инфекционных заболеваний Минздрава Ирина Васильева и директор ЦНИИ туберкулеза Атаджан Эргешов.

Специалисты представили данные на научном совете РАН. Согласно им, срок лечения туберкулеза за 10 лет сократился до 6 месяцев. «Наша страна находилась в списке стран ВОЗ с высоким уровнем туберкулеза с конца 1990-х годов. Вот, благодаря нашим успехам в 2021 году нас исключили наконец из этого списка»,— сказала госпожа Васильева (цитата по ТАСС).

В ноябре 2025 года ВОЗ впервые с 2020 года зафиксировала снижение числа случаев туберкулеза в мире. В 2024 году коэффициент заболеваемости снизился на 1,7% после непрерывного роста в 2021-2023 годах. Число смертей за тот же период снизилось на 3%.

По данным организации, в 2023 году число заболевших туберкулезом во всем мире оказалось рекордным — 8,2 млн человек. Россия по абсолютному числу заболевших (55 тыс.) оказалась на первом месте в Европейском регионе, но по уровню заболеваемости на 100 тыс. человек заняла девятую позицию. По итогам 2024 года, согласно официальным данным, уровень заболеваемости туберкулезом в РФ составил 26,9 случая на 100 тыс. населения.

Полина Мотызлевская