Челябинца оштрафовали за стройку на месте средневекового поселения в Севастополе

Владельца земельного участка в Севастополе оштрафовали и назначили обязательные работы за то, что он вел строительство на объекте культурного и археологического наследия. Об этом заявили в пресс-службе прокуратуры города.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: ФСБ России по Республике Крым Фото: ФСБ России по Республике Крым

По информации надзорного ведомства, в 2023 году житель Челябинска приобрел в севастопольском поселке Любимовка земельный участок, частично расположенный в границах объекта культурного и археологического наследия «Поселение Василядя балка», и начал строить на нем жилой дом.

«С июня по август 2024 года на данном земельном участке с использованием тяжелой строительной техники был вырыт котлован, заложен фундамент капитального строения, установлен септик, образован навал грунта и построены стены первого этажа… При этом собственник достоверно знал о том, что обязан обеспечить сохранность объекта, однако все равно организовал строительные работы, которые проводились без проектной документации, а также без предварительных археологических работ и государственной историко-культурной экспертизы»,— уточнили в прокуратуре. В итоге это привело к повреждению культурного слоя памятника.

По факту нарушения против него УФСБ России по РК и Севастополю возбудили уголовное дело по ч. 2 ст. 243 Уголовного кодекса РФ (повреждение объектов археологического наследия). Судебная историко-культурная экспертиза установила, что для необходимых спасательных археологических раскопок требуется почти 1 млн руб.

Нахимовский районный суд Севастополя признал подсудимого виновным и назначил ему 240 часов обязательных работ, а также постановил взыскать с него ущерб почти 1 млн руб. Приговор в законную силу не вступил.

По данным историков, поселение «Балка Василядя» было основано в пределах VIII–X веков на северной стороне города Севастополя в долине Алькадар на юго-восточном склоне балки, давшей название памятнику.

Александр Дремлюгин, Симферополь