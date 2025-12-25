Траты туристов в Калининградской области в 2025 году вырастут на 26%

Власти Калининградской области ожидают, что по итогам 2025 года траты туристов составят 31,1 млрд рублей. Это на 26% больше, чем за 2024 год, пишет ТАСС со ссылкой на Министерство по культуре и туризму региона.

Именно такой объем трат по банковским тратам, по оценкам чиновников, будет достигнут к концу года. Власти региона ожидают, что в новогодние праздники в Калининградскую область приедут 75 тыс. человек. По сравнению с прошлым годом показатель может вырасти на 7-8%.

В сезоне 2024-2025 годов регион посетили 69 тыс. человек. Это почти на 10% превышает уровень прошлого сезона.

Татьяна Титаева