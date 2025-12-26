В Черноземье 27 декабря ожидается холодная и пасмурная погода, до –3°C

В субботу, 27 декабря, жителей Черноземья ожидает холодная и пасмурная погода с осадками в виде снега и дождя. Температура будет варьироваться от –3°C до 0°C. Это следует из данных сервиса «Яндекс Погода».

В Белгороде температура составит от –3°C до 0°C. Ветер западный, южный и северо-западный, до 11 м/с.

В Воронеже температура будет варьироваться от –1°C до –3°C, а порывы ветра будут до 10 м/с.

В Курске утром температура воздуха составит 0°C, днем станет –1°C, вечером опустится до –2°C, а ночью — до –3°C. Ветер до 11 м/с.

В Липецке также будет морозная погода. Утром температура воздуха составит –2°C, днем будет –1°C, вечером и ночью задержится на уровне –2°C. Юго-западный, южный и северо-западный ветер с порывами до 11 м/с.

В Орле в течение дня будет морозно. Утром и днем температура воздуха составит –1°C, вечером и ночью опустится до –3°C. Ветер — до 12 м/с.

В Тамбове ожидается морозная погода. Утром температура составит –3°C, а вечером опустится до –2°C. Ветер с порывами до 8 м/с.

Алина Морозова