Родителей и опекунов детей-инвалидов освободили от обязательных работ

В пятницу, 26 декабря, вступил в силу закон, освобождающий родителей и опекунов детей-инвалидов от административного наказания в виде обязательных работ. Правительственный проект поправок в ст. 3.13 и 32.13 КоАП был внесен на рассмотрение в Госдуму в мае 2025 года. Депутаты одобрили его в третьем чтении 2 декабря, президент Владимир Путин подписал документ 15 декабря.

Раньше родителям и опекунам детей-инвалидов могли назначаться обязательные работы в объеме от 60 до 480 часов без их включения в трудовой стаж. Освобождение от этого вида наказания касалось только беременных женщин, матерей с детьми до трех лет, инвалидов I и II групп, военнослужащих, а также ряда сотрудников военных и силовых ведомств.

Закон также освобождает от обязательных работ мужчин, являющихся одинокими родителями и имеющих детей в возрасте до трех лет. «В семье оба родителя должны в равной степени устанавливать полноценные взаимоотношения с ребенком, осуществлять заботу о нем и участвовать в его жизни»,— поясняли в правительстве при внесении поправок. Норма КоАП, запрещающая обязательные работы только для одиноких матерей, «игнорирует равноценную по значимости роль одинокого отца, воспитывающего ребенка» — нужно исключить дискриминационные положения кодекса, поясняли авторы поправок.

Полина Мотызлевская