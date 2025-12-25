Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
В Ульяновской области в 2025 году зафиксировано 80 попыток дачи взятки сотрудникам ГАИ

За 11 месяцев 2025 года выявлено и задокументировано (с подачей уведомлений) 80 фактов покушения на дачу взятки сотрудникам Госавтоинспекции Ульяновской области, сообщило в четверг региональное управление МВД.

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Ведомство уточняет, что по десяти фактам возбуждены уголовные дела.

Также региональная Госавтоинспекция сообщает, что за 2025 год «благодаря бдительности неравнодушных граждан» сотрудниками ГАИ за управление транспортным средством в состоянии опьянения задержаны 268 водителей.

Андрей Васильев, Ульяновск