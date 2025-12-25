Пропавшего экс-депутата Госдумы Николая Герасименко нашли в Москве

Бывшего депутата Госдумы Николая Герасименко, пропавшего во время прогулки с собакой, нашли в Москве. Об этом сообщила пресс-служба поисково-спасательного движения «ЛизаАлерт».

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

«Николай Федорович найден, жив. С момента пропажи прошло более суток, поиск завершился благодаря помощи неравнодушных прохожих»,— сообщила ТАСС пресс-служба.

Николай Герасименко был депутатом Госдумы с декабря 1995-го по 2021 год. 75-летний мужчина — доктор медицинских наук, профессор, заслуженный врач России, автор более 300 научных работ. Он был соавтором «закона Димы Яковлева», ограничивающего въезд в РФ некоторых граждан США и запрещающего американцам усыновлять российских сирот. В 2019 году Госдума сняла неприкосновенность с Николая Герасименко из-за того, что депутат стал участником ДТП.