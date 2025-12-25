Опьянение мигрантки помешало ей вылеть из Пулково, но довело до выдворения

Транспортная полиция остановила гражданку ближнего зарубежья с алкогольным опьянением при попытке вылететь на родину. Попытку вылететь на родину из Пулково довела до выдворения из России, сообщили в пресс-службе управления транспортной полиции по СЗФО.

Фото: Александр Баранов, Коммерсантъ

Нетрезвая пассажирка в возрасте 30 лет своим видом оскорбляла человеческое достоинство и общественную нравственность. Иностранка оказывала сопротивление при попытке правоохранителей препроводить ее в дежурную часть ЛО МВД России в аэропорту Пулково, а затем в медпункт для освидетельствования на состояние опьянения.

При проверке полиция выявила нарушение режима пребывания на территории РФ. Пассажирку привлекли к ответственности за неповиновение законному распоряжению сотрудника полиции и за нарушение правил въезда в Россию либо режима пребывания в Российской Федерации. Иностранку поместили в Центр временного содержания иностранных граждан, ее выдворят из страны и запретят въезд в Россию на пять лет.

Татьяна Титаева