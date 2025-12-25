Прокуратура потребовала изъять в казну имущество экс-замминистра природы Кубани

В Краснодаре суд приступил к рассмотрению иска краевой прокуратуры об обращении в доход РФ имущества бывшего первого заместителя министра природных ресурсов региона Александра Каинова и связанных с ним лиц. По данным прокуратуры края, стоимость активов, предположительно полученных с нарушением антикоррупционных норм, превышает 90 млн руб. Помимо Александра Каинова, ответчиком в деле выступает его отец Сергей Каинов, который ранее был учредителем нескольких компаний, работавших в сфере сельхозпроизводства и коммунальных услуг.

В мае 2025 года Александр Каинов был арестован по обвинению в особо крупном мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ), до настоящего времени экс-чиновник находится под стражей. По данным следствия, в 2023 году заместитель министра природных ресурсов Каинов сообщил семье своего знакомого, осужденного за управление автомобилем в состоянии опьянения, что он якобы может договориться в суде о смягчении наказания. Чиновник ссылался на свои обширные связи в правоохранительной и судебной системе. За свою услугу, по данным следствия, господин Каинов попросил 4 млн руб. На самом деле, как считает следствие, злоумышленник не намеревался выполнять свое обещание, присвоив денежные средства.

Анна Перова, Краснодар