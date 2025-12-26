У промышленников непраздничное настроение

Сводный индекс деловой среды Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) в декабре снизился и составил 46,1 пункта — на полпункта меньше, чем в ноябре. Показатель бизнес-климата, таким образом, как и на протяжении всего 2025 года, остался в зоне отрицательных оценок (ниже 50 пунктов).

В зоне роста в декабре оказался лишь входящий в сводный показатель индекс B2G (поставки бизнеса государству и госкомпаниям) — 53 пункта, плюс один пункт к ноябрю. Это обусловлено увеличением доли положительных оценок компаний своих взаимоотношений с государством и финансовыми институтами, а также переходом (впервые за четыре года) в зону положительных значений (до 51,5 пункта) индикатора, характеризующего связи российского бизнеса с иностранными партнерами.

Индекс логистики РСПП в декабре также подрос, оставаясь при этом в «отрицательной» зоне (49 пунктов, плюс 2,9 к ноябрю). При этом в зону положительных значений вернулся водящий в него индикатор уровня складских запасов (53,2 пункта, плюс 5,6 месяц к месяцу).

Значение индекса личных оценок делового климата опрошенными предпринимателями осталось без изменений — лишь 39,1 пункта. Значения остальных индексов продемонстрировали отрицательную динамику. Так, ухудшились оценки состояния рынка производимой продукции (43,8 пункта, минус 3,6). В основном это объясняется жалобами бизнеса на сокращение спроса: компании фиксируют его падение как на собственные услуги и продукцию, так и по отрасли в целом.

Индекс В2В («бизнес для бизнеса») потерял 2,2 пункта и в декабре составил 46,5 пункта: выросла доля тех, у кого сократилось количество новых заказов, уровень выполнения компаниями обязательств друг перед другом также оценили невысоко. На 1,1 пункта — до 45,4 пункта — опустилось значение индекса финансовых рынков: в декабре больше компаний (27,1% против 21,2% в ноябре) заявили об ухудшении своего финансового состояния.

Отметим, что свои опасения крупные предприниматели донесли до Владимира Путина на состоявшейся 24 декабря закрытой встрече. Как сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, обсуждались, в частности, вопросы инвестиционной активности, кредитования, ключевой ставки, импортозамещения и курса рубля.

Полина Попова