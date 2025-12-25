В Астраханской области подъемный кран рухнул и перекрыл мост в Икряном

Движение по федеральной трассе Астрахань — Махачкала в районе села Икряное Астраханской области приостановлено из-за падения подъемного крана на временный мост через реку Хурдун. Инцидент произошел сегодня, 25 декабря, сообщило издание «Арбуз».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Рухнувший в Икряном кран перекрыл движение на мосту

Фото: администрация Икрянинского района Рухнувший в Икряном кран перекрыл движение на мосту

Фото: администрация Икрянинского района

Временный мост был построен для организации объезда основного путепровода, который находится на капитальном ремонте и полностью разобран. По предварительным данным, кран, упавший на переправу, принадлежал организации, выполняющей строительные работы.

На данный момент информация о пострадавших отсутствует. Представители компетентных органов уточняют обстоятельства произошедшего и оценивают масштаб повреждений.

Нина Шевченко