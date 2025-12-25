Цифровое доверие: «Ростелеком» отметил юбилейного абонента в Ростовской области

«Ростелеком» в Ростове-на-Дону наградил 450-тысячного абонента. Юбилейным клиентом компании в Ростовской области стала семья Марининых из Таганрога. Подарки от провайдера цифровых услуг — книгу о безопасном поведении в интернете, фирменные сувениры, благодарственное письмо и сертификат на бесплатный просмотр онлайн-кинотеатра Wink в течение года — им вручил директор Ростовского филиала Андрей Прищемихин.



Награждение прошло в рамках допремьерного показа нового сериала «Ландыши. Вторая весна» в Ростове-на-Дону. Гости увидели первый эпизод истории за 10 дней до официальной премьеры. С 1 января 2026 года сериал станет доступен эксклюзивно на Wink.

Андрей Прищемихин, директор Ростовского филиала «Ростелекома»: «Сегодня цифровизация уже не звучит как что-то абстрактное. Она напрямую влияет на качество жизни людей, на развитие бизнеса, на безопасность и комфорт городов и целых регионов. И для “Ростелекома” это не просто тренд — это наша ежедневная работа. Спасибо вам за доверие, за совместную работу и за то, что вы сегодня с нами. Уверен, впереди у нас еще много хорошего, и мы пройдем по этому пути вместе».

Теперь семье Марининых открыт доступ к экосистеме развлечений Wink.ru — современному онлайн-кинотеатру, который предлагает обширную библиотеку фильмов и сериалов, а также образовательный и детский контент для всей семьи.

Юлия Маринина, юбилейный абонент, жительница г. Таганрога: «Для нас важно, чтобы интернет был стабильным и защищенным, потому что от этого зависит наш комфорт, безопасность и возможность быть современными. “Ростелеком” помогает оставаться на связи и делать все проще в повседневной жизни. Мы благодарны к компании за внимание, качественное обслуживание и за новые возможности для всей семьи — от развлечений до обучения. Это действительно помогает нам жить в ногу со временем и чувствовать уверенность в будущем».

Wink.ru выпускает оригинальные сериалы-события для самой разной аудитории. Среди успешных проектов платформы — «Слово пацана. Кровь на асфальте», «Комбинация», «Фишер», «Библиотекарь», «Плакса». В 2025 году зрители увидели сериалы: «Ландыши. Такая нежная любовь», «Челюскин. Первые», «Между нами химия», «Москва слезам не верит. Все только начинается» «ВИА “Васильки», «Нам покер», «Обнальщик».

Получить дополнительную информацию о цифровых сервисах для населения можно на сайте компании или по бесплатному телефону 8 800 100 0 800.

