Мэрии Ахтубинска не удалось оспорить штраф в 400 тыс. за загрязнение почвы

Астраханский областной суд подтвердил законность штрафа, наложенного на администрацию Ахтубинска за загрязнение земельного участка нефтепродуктами. Суд отклонил жалобу муниципалитета на решение Кировского районного суда Астрахани.

Проверка, проведенная Росприроднадзором в 2023 году в отношении ООО «ЭкоВтор», занимающейся оптовой торговлей топливом, выявила загрязнение почвы по адресу ул. Маяковского, 2а в Ахтубинске. Установленный ущерб почве составил 799 тыс. руб.

ООО «Эковтор» зарегистрировано в Усинске Республики Коми в ноябре 2010 года. Компания работает в сфере складирования и хранения. Гендиректор и единственный учредитель — Игорь Собина. Фирма имеет две действующие лицензии, выданные управлением Росприроднадзора по Астраханской области в 2017 году, обе на сбор, транспортировку, обработку, утилизацию, обезвреживанию и размещению отходов I-IV классов. За 2024 год выручка юрлица составила 4,3 млн руб., что на 53% ниже показателя 2023 года, убытки — 4,8 млн руб.

Вместе с компанией, администрация Ахтубинска была привлечена к ответственности за несоблюдение требований по охране почв и оштрафована на 400 тыс. руб. Муниципалитет не согласился с таким решением и пытался оспорить его.

Астраханский областной суд оставил решение первой инстанции без изменений, а административное наказание в виде штрафа – в силе.

