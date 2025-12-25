Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
В Петербурге объявили «желтый» уровень опасности из-за ветра и мокрого снега

Жителей Петербурга предупредили об ухудшении погодных условий. Как сообщили в региональном ГУ МЧС со ссылкой на ФГБУ «Северо-Западное УГМС», в пятницу, 26 декабря, в городе ожидаются осадки в виде дождя с мокрым снегом, местами порывы ветра до 17 м/с.

Фото: Татьяна Горд, Коммерсантъ

В связи с прогнозируемыми неблагоприятными погодными условиями с 12:00 25 декабря до 17:00 26 декабря на теpритoрии Петербуpга объявлeн «желтый» уровeнь опасности.

«Желтый» — второй уровень, который означает потенциально опасную погоду, напомнили в пресс-службе Смольного.

Водителей и пешеходов просят проявлять особую осторожность во избежание рисков возникновения ДТП.

Андрей Цедрик

