В Петербурге объявили «желтый» уровень опасности из-за ветра и мокрого снега

Жителей Петербурга предупредили об ухудшении погодных условий. Как сообщили в региональном ГУ МЧС со ссылкой на ФГБУ «Северо-Западное УГМС», в пятницу, 26 декабря, в городе ожидаются осадки в виде дождя с мокрым снегом, местами порывы ветра до 17 м/с.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Татьяна Горд, Коммерсантъ Фото: Татьяна Горд, Коммерсантъ

В связи с прогнозируемыми неблагоприятными погодными условиями с 12:00 25 декабря до 17:00 26 декабря на теpритoрии Петербуpга объявлeн «желтый» уровeнь опасности.

«Желтый» — второй уровень, который означает потенциально опасную погоду, напомнили в пресс-службе Смольного.

Водителей и пешеходов просят проявлять особую осторожность во избежание рисков возникновения ДТП.

Андрей Цедрик