В Ульяновске из-за гриппа и ОРВИ закрыли гимназию №1

В гимназии №1 им. Ленина с 25 по 28 декабря приостановлены занятия для всех учащихся, с первого по одиннадцатый классы. Об этом говорится в приказе директора гимназии Андрея Корнилина.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

В документе отмечается, что карантинные мероприятия проводятся в целях предупреждения распространения ОРВИ в связи с тем, что количество учеников, заболевших ОРВИ и гриппом, превысило 20%. Поскольку окончание карантина совпало с началом каникул, занятия теперь возобновятся только с середины января. Так же, середины января, продолжатся и школьные новогодние мероприятия, которые ранее были запланированы на конец декабря. Детские врачи оценивают действия руководства первой гимназии как «совершенно верные».

Как ранее сообщало региональное управление Роспотребнадзора, за неделю с 15 по 21 декабря в Ульяновской области заболеваемость гриппом и ОРВИ в сравнении с предыдущей неделей выросла на 34,12%. Всего за неделю зарегистрировано 11678 случаев заболевания ОРВИ и гриппа (интенсивный показатель 109,76 случая на 10 тыс. человек населения), из них 9472 случая — в Ульяновске, где заболеваемость (интенсивный показатель) составляет 154,85 случая на 10 тыс. человек населения.

В управлении РПН отмечают, что недельный показатель заболеваемости пока «ниже эпидпорога по совокупному населению на 11,02%», но наблюдается превышение эпидпорога в возрастной группе 7-14 лет на 3,97%. Кроме того, по всему региону наблюдается тенденция к сезонному подъему заболеваемости ОРВИ и гриппом.

Андрей Васильев, Ульяновск