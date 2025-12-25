Биткойн работает на бизнес

Международные корпорации за год вдвое нарастили объем биткойнов на своих балансах. Совокупное количество криптовалюты на счетах публичных и частных компаний выросло с 500 тыс. до 1 млн, следует из данных Glassnode. Аналитики отмечают, что корпорации начинают играть все более важную роль в формировании спроса на биткойн. Сейчас на их балансах находится уже 5,5% всех выпущенных «монет». Сервис BitcoinTreasuries самым крупным держателем биткойна называет компанию Strategy — на ее счету 671 тыс. токенов. Далее следуют Mara Holdings и Twenty One Capital. Как убедился “Ъ FM”, все три компании связаны с IT-сектором и зарегистрированы в США.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

Для бизнеса переход на такие активы — это прежде всего возможность диверсифицировать риски и повысить капитализацию, говорит начальник аналитического отдела «Риком-Траст» Олег Абелев: «Компании прекрасно понимают тренд на легализацию и введение биткойнов в правовое поле, в ближайшее временя он станет инструментом биржевой торговли. Кроме того, с его помощью можно быстро регулировать объем ликвидности и самое главное — в трансграничном режиме. Биткойн, по сути, является альтернативой традиционным денежным средствам на балансе.

Поскольку криптовалюта сама по себе является децентрализованной денежной единицей, ее стоимость не зависит от, например, объема эмиссий центральных банков.

Диверсифицируют свою ликвидность с помощью биткойнов в первую очередь IT-компании, так или иначе связанные с майнинговым оборудованием. Понятно, что с этим сопряжены определенные риски, обусловленные в основном непредсказуемостью курса, а также тем, что может снижаться вознаграждение майнерам, которые добывают биткойны».

Дональд Трамп в марте подписал указ о создании национального резерва биткойна и фонда для его хранения. В документе криптовалюта называется «цифровым золотом». Одной из главных особенностей биткойна называют его ограниченную эмиссию. Согласно протоколу криптовалюты, общее количество «монет» не может превысить 21 млн. При этом сейчас объем выпущенных токенов уже составляет больше 95% от возможного количества. Переходят ли на цифровые активы российские компании? На этот вопрос “Ъ FM” ответил эксперт Института экономики роста имени Столыпина Дмитрий Мариничев:

«Это американский тренд, у которого два основных драйвера. Во-первых, это некая причастность к технологичности, любые покупки биткойнов формируют волну интереса СМИ, создают флер вокруг компании, что она высокотехнологичная, идет в ногу со временем. Во-вторых, это легкий доступ к капиталу, потому что многие компании, которые этим занимаются, являются публичными и могут привлекать денежные средства под залог, условно, под стоимость своих акций. Это бесплатные, по сути, деньги, на которые они закупают биткойны. Рисков для компаний в общем-то нет: если биткойн схлопывается, они его автоматом секвестируют и возвращают долг, а если биткойн растет, то они получают доходность из воздуха.

Это некое финансовое надувательство, фактически альтернатива офшорным структурам. Но это работает. Может быть, еще не все корпорации на это пошли, но в принципе для Америки тренд позитивен, я думаю, что он будет нарастать. Практически вся эмиссия биткойна произошла — 20 млн. из 21 млн, его хранение ассоциируется с хранением сокровищ, у всех есть четкое понимание его будущего роста. При этом российской экономике это никак не поможет, потому что мы не печатаем мировые деньги. Для экономики США это выгодно, поскольку 70% держателей — это компании с американской юрисдикцией. Именно поэтому я не верю в биткойн как в независимый актив. Когда культура покупки и хранения криптовалюты в качестве обязательного резерва будет навязана в том числе и государственным банкам, продажи токенов будут происходить по другим ценам. Это, я думаю, долгосрочная стратегия».

В этом году биткойн демонстрировал существенную волатильность. С января его цена упала на 5%. При этом по сравнению с пиковой стоимостью в октябре коррекция к декабрю составила все 30%. На этом фоне эксперты не советуют закупать биткойны компаниям, которые не смогут выдержать волатильность актива более чем в полтора раза.

Ульяна Горелова