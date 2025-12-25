Заболеваемость корью в России снизилась в 5 раз по сравнению с 2024 годом

Заболеваемость коклюшем в России снизилась в 3,5 раза по сравнению с 11 месяцами прошлого года, а заболеваемость корью — в 5 раз. Об этом в эфире радио «Комсомольская правда» заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.

«Заболевших у нас очень мало, но вместе с тем важно знать, что от коклюша можно привиться. И привитый не заболеет»,— сказала глава ведомства.

По данным Роспотребнадзора, в 2024 году в России было зарегистрировано 32 535 случаев коклюша. Заболевание зафиксировали во всех субъектах, кроме Чукотского автономного округа. Показатель распространения коклюша (22,24 на 100 тыс. населения) был в 1,6 раза ниже, чем в 2023 году (35,98 на 100 тыс. населения). Однако он все равно превысил в 4,5 раза среднемноголетние значения (4,92 на 100 тыс. населения).

В том же году в стране было зарегистрировано 22 455 случаев кори. Показатель заболеваемости (15,35 случая на 100 тыс. населения) в 1,72 раза превысил цифры 2023 года (8,92 на 100 тыс.). Больше всего случаев кори было зафиксировано в Москве — 5035 пациентов, на втором месте — Дагестан (2199), на третьем — Московская область (1798).

Полина Мотызлевская