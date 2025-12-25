В Петербурге начнут награждать за вклад в благотворительность

В Законодательное собрание Санкт-Петербурга внесли проект закона об учреждении звания «Почетный благотворитель Санкт-Петербурга». Его будут присваивать физлицам и организациям, при сумме пожертвований более 10 млн рублей, сообщил депутат городского парламента Денис Четырбок («Единая Россия»).

В Северной столице вручают награду «Почетный меценат Санкт-Петербурга». Ее присуждают за особый вклад в культуру, искусство и образование. Однако пока в городе никак не выделяют тех, кто безвозмездно помогает больницам и хосписам, пенсионерам и детям из малообеспеченных семей.

Почти 2,2 тыс. социально ориентированных НКО насчитывается в Петербурге. При этом есть и петербуржцы, осуществляющие ежедневную помощь нуждающимся.

Татьяна Титаева