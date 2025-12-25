В Чайковском открылся комплекс по промышленному выращиванию индеек

В селе Ваньки Чайковского округа на базе реконструированной бывшей молочной фермы начал работу комплекс по промышленному выращиванию индеек. Об этом сообщается в telegram-канале администрации Чайковского. Предполагаемый объем производства ООО «Индейка ПК» составит 5 тыс. тонн мяса в год., плановый объем инвестиций в проект — 150 млн руб.

Комплекс состоит из трех корпусов по 1,6 тыс. кв. м., с санпропускником и дезбарьером. Площадь земельного участка под агрообъектом составляет 13 га. Прилегающую территорию в дальнейшем планируется благоустроить. На предприятии создано 35 рабочих мест.

Отмечается также, что на ферме уже появились первые 8 тыс. индюшат, всего она рассчитана на 24 тыс. голов. Птицы содержатся под контролем технологии, которая регулирует параметры микроклимата, освещенности, кормушки и поилки.

По словам директора ООО «Индейка ПК» Алексея Морозова, при положительных показателях производства компания намерена расширять его масштабы. При выходе на плановую мощность предприятие может занять седьмое место в России по этому отраслевому направлению.

ООО «Индейка ПК» было зарегистрировано в селе Ваньки Пермского края в 2024 году. Основной вид деятельности — разведение сельскохозяйственной птицы. По данным «СПАРК-Интерфакс», равноправными учредителями (по 33,33%) являются предприниматели из Удмуртии Анатолий и Алексей Морозовы и Марсель Шакирзянов.