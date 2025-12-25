«Тамбовская энергосбытовая компания» застрахует сотрудников на 2,5 млрд

Совет директоров ПАО «Тамбовская энергосбытовая компания» (ТЭСК) одобрил заключение договора добровольного медицинского страхования (ДМС) сотрудников с АО «СОГАЗ». Соответствующее сообщение компания раскрыла в системе корпоративной информации.

Страховая премия составит 15 млн руб. Общая страховая сумма по договору составляет 2,5 млрд руб. В рамках договора страховая компания обязуется организовать и оплатить оказание застрахованным лицам медицинской и лекарственной помощи, а также иных услуг в соответствии с утвержденными программами ДМС. Документ предусматривает возможность возмещения расходов работника в случае самостоятельной оплаты медицинских услуг при их предварительном согласовании со страховщиком.

В договоре также предусмотрена безусловная франшиза (фиксированная сумма или процент от ущерба, который страхователь всегда оплачивает сам, независимо от размера ущерба, а страховая компания возмещает разницу).

Договор вступает в силу с 1 января 2026 года и будет действовать до 31 декабря 2028 года. Оплата медицинских услуг будет осуществляться ТЭСК в безналичном порядке на основании счетов медицинских организаций.

По данным Rusprofile, ПАО «Тамбовская энергосбытовая компания» работает с 2005 года и специализируется на торговле электроэнергией. Уставный капитал общества составляет 34,8 млн руб. Генеральным директором компании является Александр Мурзин. По итогам 2024 года выручка ПАО достигла 7,56 млрд руб., увеличившись на 5,5% по сравнению с 2023 годом. Чистая прибыль выросла на 49,6% и составила 467 млн руб. По собственным данным компании, ПАО было образовано в результате выделения из ОАО «Тамбовэнерго» в ходе отраслевой реформы. С 1 сентября 2006 года обществу присвоен статус гарантирующего поставщика электроэнергии. В структуру компании входят центральное управление, четыре территориальных отделения, а также сеть клиентских офисов и центров обслуживания потребителей в городах и районах Тамбовской области. Численность персонала, занятого в сфере сбыта электроэнергии, превышает 280 человек. Компания обслуживает более 5,8 тыс. юридических лиц и свыше 278 тыс. физических лиц.

Анна Швечикова