Заболеваемость половыми инфекциями снизилась в России на 66% за 10 лет

В России отмечается снижение заболеваемости инфекциями, передающимися половым путем (ИППП), заявила главный внештатный специалист по медицинской микробиологии Минздрава Татьяна Припутневич. По ее словам, показатель заболеваемости снизился на 66% с 2012 по 2022 год.

«И наиболее интенсивный процесс снижения происходил в отношении заболеваемости гонореей, трихомонозом и хламидиозом»,— пояснила госпожа Припутневич, выступая на заседании научного совета РАН (цитата по ТАСС).

По словам врача, тревогу по-прежнему вызывают сифилис и гонококковая инфекция.

В мае 2024 года ВОЗ указывала, что из-за глобальных эпидемий ВИЧ, вирусного гепатита и ИППП ежегодно умирает 2,5 млн человек. Кроме того, специалисты организации указывали на рост числа новых случаев сифилиса среди людей в возрасте 15–49 лет — в 2022 оно стало на 1 млн больше и к 2024 году достигло 8 млн. В 2022 году от сифилиса умерли 230 тыс. человек. ВОЗ также отмечало рост заболеваемости сифилисом у беременных женщин (1,1 млн) и врожденным сифилисом (523 случая на 100 тыс. новорожденных в год) во время пандемии COVID-19.

Полина Мотызлевская