НЭО провел изыскания под КПО «Юго-Восточный» в Тосненском районе Ленобласти

Невский экологический оператор (НЭО) провел предварительные инженерные изыскания на участке в Тосненском районе Ленинградской области, где планируют построить комплекс по переработке отходов (КПО) «Юго-Восточный». Ввод объекта в эксплуатацию запланирован на 2031 год, сообщили «Ведомости Северо-Запад» в пресс-службе НЭО.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

Изыскания выполнили на участке площадью 1,4 млн кв. м в Любанском городском поселении. Согласно территориальной схеме обращения с отходами Петербурга до 2035 года, проект реализуют несколькими очередями, а сроки их ввода будут зависеть от потребности в мощностях. Проектная мощность КПО предусматривает переработку 600 тыс. тонн отходов в год, утилизацию 460 тыс. тонн и хранение до 600 тыс. тонн.

В НЭО пояснили, что изыскания нужны для оценки возможного влияния проекта на водные объекты, населенные пункты, флору и фауну, а также других факторов, которые могут повлиять на реализацию. Следующий этап — проектные работы, после которых пройдут общественные обсуждения воздействия на окружающую среду, а также экологическая и государственная экспертизы.

Опрошенные изданием эксперты отмечают, что заявленный срок ввода КПО в 2031 году может оказаться излишне оптимистичным из-за длительных согласований, возможных сложностей с оборудованием, в том числе импортным, и общественных обсуждений.

Артемий Чулков