Эпидемиологический порог заболеваемости гриппом превышен в 26 регионах

Глава Роспотребнадзора Анна Попова сообщила, что в 26 российских регионах превышен эпидемиологический порог заболеваемости гриппом.

«Исторически все волны такого гриппа приходят в ноябре, поэтому совершенно ничего необычного: он не пришел раньше. Мы достигли почти 55% вакцинированных от совокупного населения,<...> но вместе с тем у нас на сегодняшний день есть 26 субъектов Российской Федерации, в которых превышен эпидпорог, но это немного»,— сказала госпожа Попова в эфире радио «Комсомольская правда».

23 декабря Роспотребнадзор сообщал о снижении темпов роста заболеваемости ОРВИ и гриппом в 1,8 раза за неделю с 15 по 21 декабря. Доля госпитализированных составила 1,8% от общего числа заболевших. Среди вирусов гриппа доминирует A(H3N2). За указанный период также было выявлено 11,2 тыс. случаев COVID-19.

Вакцинация против гриппа в России стартовала 4 сентября. В этом году, сообщала глава Роспотребнадзора Анна Попова, планируется охватить до 60% населения и не менее 75% россиян, находящихся в группах риска. По данным на 23 декабря, прививки против гриппа сделали более 80,7 млн россиян — 54,7% населения страны.

Полина Мотызлевская