Нововоронежская АЭС стала Дедом Морозом для воспитанников Бобровской школы-интерната

Атомщики провели традиционную новогоднюю акцию «Ёлка желаний» для воспитанников Бобровской школы-интерната. Подарки к Новому году получили 99 воспитанников школы. В основном это дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, дети с ограниченными возможностями здоровья.

Фото: Галина Глушкова

В декабре на Нововоронежской АЭС были установлены елки с письмами ребят, в которых они просили Деда Мороза исполнить их новогодние желания – подарить игрушки, одежду, обувь. В течение месяца работники активно собирали конверты и готовили подарки от себя или от всего подразделения.

Приехавшие поздравить детей сотрудники устроили целое новогоднее представление. Облачившись в костюмы Деда Мороза и Снегурочки, они постарались подарить новогоднее настроение тем, кто в нем особенно нуждается. Ребята пели песни, рассказывали стихи, водили хороводы.

«Приятно, что для многих сотрудников эта акция стала значимой. Все с готовностью откликаются, тщательно собирают подарки. Многие стараются удивить детей и подарить что-то дополнительно — мало кто остается равнодушным. Новогодние праздники — это время исполнения детских желаний», — заметил председатель Организации молодых атомщиков Нововоронежской АЭС (ОМА НВ АЭС) Владислав Любавин.

Вместе с атомщиками навестить ребят приехали представители нововоронежского детского сада №8. В рамках благотворительного проекта «Добрые сердца» воспитанники и сотрудники детсада, а также родители детей сделали более 90 мягких игрушек в виде сердец. Теперь они будут согревать своим теплом ребят из Бобровской школы-интерната.

Благотворительная акция НВ АЭС «Елка желаний» проходит уже больше 20 лет. Старт акции дал отдел социального развития, а идею коллег поддерживали профком, совет ветеранов и ОМА НВ АЭС.

Сотрудники школы-интерната подчеркивают, что воспитанники всегда с нетерпением ждут гостей из Нововоронежа. Им очень важно пообщаться и ощутить внимание, тепло и участие.