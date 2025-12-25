Начальника правового отдела «Кадастровой оценки» судят в Нижнем Новгороде

Автозаводский райсуд Нижнего Новгорода рассматривает дело о мошенничестве (ч.3 ст. 159 УК РФ) в отношении начальника правового отдела ГБУ НО «Кадастровая оценка» Татьяны Егоровой. Как сообщили в суде 25 декабря, ей инкриминируют получение 80 тыс. руб. от представителей коммерческой организации.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

По версии следствия, в период с марта по сентябрь 2023 года обвиняемая ввела их в заблуждение, убедив в возможности положительного решения вопроса об установлении кадастровой стоимости земельного участка по рыночной стоимости. За свою услугу она потребовала перевести ей деньги на банковский счет, которыми распорядилась по своему усмотрению.

Обвиняемая вину не признала, находится под подпиской о невыезде. Очередное судебное заседание назначено на 15 января 2026 года.

Галина Шамберина