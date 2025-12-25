Тренерам добавят базы

В России появится единый реестр тренеров, его разработкой займется Министерство спорта. По мнению опрошенных “Ъ FM” экспертов, власти намерены оставить на рынке только специалистов с профильным образованием. В публичную базу должны войти сведения о квалификации и достижениях тренеров. Ожидается, что ее представят президенту в апреле 2026 года.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ

Как инициатива скажется на фитнес-индустрии? Сейчас лишь каждый четвертый тренер имеет специальное образование, поэтому развитие отрасли может затормозиться, считает основательница сети фитнес-клубов World Gym Ольга Киселёва: «Ситуация с кадрами на всех рынках, в том числе и в фитнес-индустрии, достаточно сложная. Количество людей, которые приходят к нам работать, очень небольшое, на каждое резюме у нас всего один кандидат. И, вероятно, будет еще сложнее. Если говорить об образовании, то у четверти тренеров — оно профильное. Что касается инициативы, то, с одной стороны, это точно полезная история, потому что потребителю будет понятно, насколько тренер квалифицирован. Но, с другой, это все-таки повлияет на развитие фитнес-индустрии, потому что далеко не все специалисты имеют соответствующее образование. Кроме того, в этом случае приток квалифицированных тренеров уменьшится, если этот реестр станет обязательным. Я бы предложила пойти другим путем: создавать адекватные программы по обучению тренерского состава. Сейчас профильные вузы готовят специалистов для большого спорта. Для фитнес-индустрии нужны другие навыки. Помимо того, что нужно знать анатомию, физиологию и биомеханику, важно обладать и рядом других компетенций. Если можно было бы повернуть эти программы в сторону подготовки таких профессионалов, то тогда реестр, очевидно, будет полезен. А сейчас адаптацией тренеров, которые приходят в индустрию, занимаются сами спортивные залы или сети фитнес-клубов».

Впрочем, серебряный призер Олимпийских игр и основатель спортивного клуба TopSki Александр Панжинский полагает, что единый реестр необходим, так как на рынке многие любители оказывают некачественные услуги: «Индустрия растет, так как спорт становится все популярнее, особенно циклические виды: бег, триатлон, лыжи, велоспорт. И, соответственно, увеличился спрос и на групповые, и на персональные тренировки. Фитнес-клубов становится все больше, но не всегда количество означает хорошее качество. Ведь в персональный тренинг идут как бывшие спортсмены, так и люди, которые только-только постигли некие азы. Они понимают, что могут на этом заработать, и начинают заниматься с клиентами, не понимая ни физиологию, ни основы и методики тренировочного процесса, только лишь умея убалтывать и продавать.

Наверное, сложно выработать единые критерии здесь, но в эту сторону обязательно нужно думать, дабы избежать ошибок и угробленного здоровья посетителей фитнес-клубов».

Кроме того, власти намерены приравнять любые физкультурно-оздоровительные услуги для детей к образовательной деятельности. Это значит, что такие специалисты обязаны будут получать лицензию в особом порядке. Однако все подобные инициативы малоэффективны, рассуждает тренер по триатлону Олег Добролюбов: «Во взаимодействии тренера и клиента ничего не изменится. Уже сформировался этот рынок и отношения внутри него. Работают специалисты разного уровня: кто-то с профессиональным опытом, кто-то — и с дипломами. У меня, например, никто не спрашивал, есть ли у меня диплом, хотя он у меня имеется. Здесь человек с человеком работает, это не взаимодействие уровня "человек и система", понимаете. Если бы существовала определенная система, тогда обеления индустрии было бы гораздо больше. А так можно попросить клиента оплатить тренировку наличными, и никто ничего не увидит».

В июне 2025-го Госдума предложила схожий реестр для медицинских блогеров, чтобы обезопасить граждан от рекомендаций, которые могут навредить их здоровью.

Никита Путятин