Инвестора вернули на родину

Объединенные Арабские Эмираты выдали России учредителя компании «Кастодиан» Андрея Плотникова. Бизнесмен обвиняется в хищении 88 млн руб. у граждан, доверивших ему свои активы для вложения в различные проекты на международных финансовых рынках.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Учредитель компании «Кастодиан» Андрей Плотников

Фото: личный архив Андрея Плотникова Учредитель компании «Кастодиан» Андрей Плотников

Фото: личный архив Андрея Плотникова

Об экстрадиции Андрея Плотников из ОАЭ 25 декабря сообщила Генпрокуратура России. «Сегодня в аэропорту города Дубая компетентные органы Объединенных Арабских Эмиратов передали представителям НЦБ Интерпола МВД России и ФСИН России обвиняемого в 15 эпизодах мошенничества, совершенного в особо крупном размере,— уточнила, в свою очередь, официальный представитель МВД Ирина Волк.— По поручению Генеральной прокуратуры РФ на основании материалов ГУ МВД России по Москве в июле прошлого года организован международный розыск обвиняемого. Недавно он был задержан в Дубае».

Уголовное дело по факту особо крупного мошенничество (ч. 4 ст. 159 УК РФ), совершенного сотрудниками компании «Кастодиан», было возбуждено УВД по ЦАО ГУ МВД России по Москве 13 октября 2021 года.

Потерпевшими по делу проходят полтора десятка человек, передавших в доверительное управление ООО «Кастодиан» 88 млн руб.

Заявления в полицию начали поступать после того, как в марте 2021 года Центробанк отозвал у компании «Кастодиан» лицензию. «Общество обязано прекратить осуществление профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг... и обеспечить возврат имущества клиентам в срок до 5 июля 2021 года»,— говорилось в сообщении регулятора, обнаружившего в деятельности ООО целый ряд различных нарушений.

По версии следствия, противоправной деятельностью учредитель «Кастодиана» Андрей Плотников и его сообщники занимались с 2018 по 2021 год. Под видом выгодного инвестирования средств они убеждали клиентов заключать договоры по управлению их активами на международных финансовых рынках.

На сайте самой компании утверждалось, что в ней работает «команда высокопрофессиональных специалистов в сфере управления капиталом, которая на протяжении десяти лет занимается вопросами грамотного размещения денежных средств» и «стремится стать больше, чем просто партнером — стать другом для клиента».

Инвесторов менеджеры фирмы «Кастодиан» находили в основном путем обзвона по имеющимся у них телефонным базам. Иногда клиенты обращались сами по совету друзей и знакомых, уже вложивших свои средства и получивших дивиденды. В материалах дела говорится, что частичный возврат денег потерпевшим осуществлялся исключительно «для сокрытия преступной деятельности организованной группы и обеспечения безопасности от разоблачения».

Предоставляемая клиентам финансовая отчетность о том, что их вложения приносят прибыль, как установили полицейские, была фиктивной.

Деньги от вкладчиков, обязательства перед которыми, как установило следствие, выполнять и не планировалось, в «Кастодиане» принимали как в безналичном, так и в наличном виде. Последним занимался, как правило, сам руководитель компании Андрей Плотников. В ОАЭ он уехал, не дожидаясь возбуждения уголовного дела. Заочное обвинение в хищении 88 млн руб. у 15 потерпевших ему предъявили в марте 2023 года, а в июне того же года объявили в международный розыск. Еще через год Таганский суд Москвы по ходатайству следствия заочно арестовал Андрея Плотникова.

Отметим, что в апреле 2024 года подельников Андрея Плотникова — Елену Кручинину и Эдмона Купеляна Пресненский суд Москвы приговорили к шести и пяти годам колонии общего режима соответственно.

Олег Рубникович