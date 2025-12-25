В Ульяновской области намерены добиться исполнения по семи нацпроектам из двенадцати

Из 12 нацпроектов, в которых принимает участие Ульяновская область в 2025 году, 100%-ное достижение требуемых результатов ожидается по семи нацпроектам. Об этом сообщила в своем Telegram-канале первый зампред правительства Ульяновской области Марина Алексеева.

По словам первого вице-премьера, речь идет об успешном завершении года по нацпроектам «Кадры», «Туризм и гостеприимство», «Экономика данных», «Международная кооперация и экспорт», «Экологическое благополучие», «Эффективная и конкурентная экономика», «Молодежь и дети». По остальным, считает Марина Алексеева, риск остается, но он минимален.

Она также отмечает, что по итогам 3-го квартала регион среди 25 лучших в стране по качеству управления проектами. «Работы велись на 54 объектах, подлежащих сдаче в этом году, число объектов с рисками снизилось на 40%. Такой результат у нас впервые за три года», — отметила зампред.

По ее мнению, улучшению результатов способствовали обучение проектных команд, запуск нового цифрового продукта, позволяющего оперативно оценить исполнение проекта и принимать решение по устранению рисков, внедрение новой системы мониторинга (в процесс включены депутатский корпус и Общественная палата). Кроме того, с 2026 года планируется ввести в работу «цифровое решение по мониторингу объектов капстроя».

Андрей Васильев, Ульяновск