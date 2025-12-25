Чернышенко предложил переименовать среднее профобразование в специальное

Вице-премьер Дмитрий Чернышенко предложил переименовать среднее профессиональное образование в «специальное профессиональное».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Вице-премьер Дмитрий Чернышенко (слева)

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ Вице-премьер Дмитрий Чернышенко (слева)

«Это потребует, конечно, новых нормативных изменений, но будет отражать реальное значение этого уровня образования»,— сказал господин Чернышенко на заседании Госсовета (цитата по «РИА Новости»).

В июле вице-премьер сообщал, что в 2025 году 62% девятиклассников выбрали поступление в колледжи. В том же месяца он отчитывался об увеличении заявлений на обучение по программам СПО на 800 тыс. по сравнению с прошлым годом. По данным господина Чернышенко, сейчас контингент в учреждениях СПО оценивается в 3,85 млн студентов.

В апреле президент Владимир Путин подписал закон об экспериментальной сдаче ОГЭ в Москве, Санкт-Петербурге и Липецкой области. В этом году в указанных регионах учащиеся 9-х классов, планирующие поступать в колледжи, сдавали только два экзамена вместо четырех. В декабре Госдума продлила проведение пилота на следующий год и расширила его еще на девять регионов.

Полина Мотызлевская