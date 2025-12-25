Чемезов: на истребители Су-30 и Су-35 установят двигатель пятого поколения

Новейший российский самолетный двигатель «изделие 177» установят на истребители Су-30 и Су-35. Об этом заявил гендиректор «Ростеха» Сергей Чемезов.

«Этот двигатель мы будем устанавливать потом на все самолеты Су-30, Су-35, Су-57,— объяснил глава госкорпорации.— То есть он такой будет многофункциональный, использоваться практически для всей нашей военной авиации» (цитата по ТАСС).

Ранее двигатель пятого поколения уже был испытан на Су-57. Господин Чемезов отметил, что с ним самолет хорошо обходит радары и средства радиоэлектронной борьбы. «У него ресурс гораздо больше, выше скорость, дальность больше, характеристик достаточно много хороших»,— описал гендиректор «Ростеха», как изменились характеристики истребителя с новым двигателем.

«Ростех» сообщил об успешных испытаниях «изделия 177» 22 декабря. По данным госкорпорации, тяга этого двигателя на форсаже составляет 16 тыс. кгс.

Степан Мельчаков