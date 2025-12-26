Смена курса

Рынок наземной логистики и складской недвижимости переживает смену парадигмы. На смену дефициту площадей выходит скрытая вакансия, а вместо безудержного роста ставок сегодня эксперты фиксируют их стагнацию и, в отдельных случаях, снижение. При этом ключевым запросом со стороны бизнеса становится не развитие, а безопасность. О перспективах отрасли, где главными трендами стали пересмотр моделей, осторожность инвестиций и фокус на управлении рисками, участники рынка поговорили на сессии «Наземная логистика» в рамках форума «Логистика 2025», организованного «Коммерсантъ Северо-Запад».

Смена тренда в сторону неопределенности

Рынок складской недвижимости и логистических услуг в настоящее время переживает трансформацию. Так, по оценкам Maris, общий объем предложения складской недвижимости в Санкт-Петербурге приближается к 6 млн кв. м, при этом эксперты фиксируют увеличение открытой вакансии до 1,3%. «Однако, это верхушка айсберга — данная цифра не учитывает "скрытую" вакансию у грузовладельцев, которую сложно измерить, но которая существенно меняет реальную картину»,— указывает Борис Мошенский, основатель и генеральный директор компании Maris. Говоря о ставках, эксперт заметил, что за последние годы тренд был один: они росли. «В этом году ставки даже снизились по отдельным предложениям на опустевшие площади»,— добавляет он. При этом, по словам господина Мошенского, раньше сильно доминировал сегмент электронной коммерции, доходило до 50–60%. «Сейчас его доля — всего 18%»,— уточняет эксперт. При этом, по его мнению, рынок вступил в фазу баланса и переоценки. «Рост ставок остановился, драйверы в виде e-commerce и льготной ипотеки ослабли, а на первый план вышли сдержанность инвесторов, скрытая вакансия и четкое разделение объектов на качественные сегменты и скромные форматы по 1000–1500 кв. м. Ключевой фактор сегодня — неопределенность, заставляющая игроков принимать взвешенные и часто отложенные решения»,— резюмирует господин Мошенский.

Иван Макарчук, генеральный директор BG Logistic, подтверждает, что если в начале 2024 года превалировал тренд на дефицит площадей, то сегодня на первый план вышла проблема неиспользуемых собственных складских мощностей грузовладельцев. «В условиях экономической неопределенности этот сдвиг заставляет компании пересматривать логистические модели и искать новые точки роста»,— объясняет эксперт.

Как отмечает господин Макарчук, если вспомнить зиму 2024 года, то тогда вакансии практически не было. «Все брокеры говорили, что это долгосрочный тренд: спрос больше не упадет и срочно нужно строить или перекупать. Но что мы видим сейчас? Абсолютно зеркальную картину»,— замечает он.

Текущий тренд, по словам эксперта, сформировался под влиянием двух основных факторов: финансового давления на бизнес в целом и «осушения стоков» в частности. «Бизнесу стало тяжелее нести бремя больших остатков. Результатом стала активная работа по сокращению запасов. Это создало давление на логистических операторов, работающих по долгосрочной аренде. Крайне тяжело выдерживать свою бизнес-модель, когда у тебя пустеет склад»,— сетует эксперт.

В ответ логистические компании предлагают решения, фокус которых сместился на комплексную оптимизацию и монетизацию избыточных мощностей на складах грузовладельцев. В качестве выхода из ситуации Иван Макарчук предлагает проведение аудита и оптимизации процессов для снижения прямых затрат, запуск аутсорсинга складских процессов, а также монетизацию избыточных площадей за счет привлечения сторонних грузовладельцев. Также эксперт фиксирует повышение спроса на услуги аутсорсинга.

Что касается технологических отраслевых трендов, влияющих на рынок, то господин Макарчук выделяет фокус на базовую эффективность и отечественный софт. «В условиях коротких контрактов и неопределенности фокус сместился с дорогостоящей роботизации на оптимизацию базовых процессов и внедрение доступных технологий»,— объясняет он. Ключевыми технологическими приоритетами становятся WMS и TMS как основа управления, системы визуализации данных с переходом на российское ПО, оптимизация физических процессов вместо капиталоемкой автоматизации. При этом сохраняются высокие требования к качеству сервиса. «Наши основные метрики — это логистический сервис. То есть точность, скорость обработки товарных потоков»,— заявил Иван Макарчук.

В 2026 году эксперт ожидает сохранения давления на рынок. «Задачей номер один станет повышение операционной эффективности. Среди основных тенденций, которые продолжатся в следующем году, станет переход к модели активной оптимизации складских запасов, монетизация избыточных мощностей, а также поиск эффективности в каждой операции. Умение перераспределять ресурсы и предлагать гибкие, технологичные решения будет основным конкурентным преимуществом на рынке»,— резюмирован Иван Макарчук.

Безопасность прежде всего

Анна Лударева, руководитель отдела по работе с ключевыми клиентами ATI.SU, рассказала о безопасности как основе доверия в цифровой экосистеме. «Если раньше фокус рынка был на цифровизации и автоматизации, то сейчас, в условиях турбулентности, ключевой запрос сместился в сторону "выживания" и минимизации рисков. Бизнесу нужны не просто инструменты, а гарантированно безопасный контур для работы. Это и есть главный тренд, который мы наблюдаем и на который отвечаем»,— пояснила госпожа Лударева. По словам эксперта, ATI.SU сфокусировали усилия на трех взаимосвязанных направлениях, которые формируют новый стандарт для рынка. Во-первых, это тренд на проактивные цифровые инструменты.

«Безопасность перестала быть просто набором правил. Теперь это интерактивные сервисы, встроенные в пользовательский опыт. В этом году мы не просто дорабатывали существующие инструменты, но и запустили новые, например "Определитель номера", и усилили систему подтверждения контактов. Задача — не задокументировать проблему, а предотвратить ее до начала сделки»,— делится опытом эксперт.

Второй тренд связан с очисткой цифровой среды через данные и алгоритмы. «Для цифровой платформы пользователь — это, прежде всего, аккаунт и данные. Наш подход — это превентивное выявление угроз. Мы активно работаем над алгоритмами анализа поведения, блокируем подозрительные аккаунты, боремся с накруткой репутации и проверяем бенефициаров. Это создает более здоровую и прозрачную среду для всех легальных участников»,— поясняет она.

Следующий тренд основан на общей ответственности. «Мы убеждены, что безопасность — это общая ответственность. Поэтому второй важный вектор — это обучение. Через Академию ATI.SU, специализированный раздел на сайте и первую в России отраслевую конференцию по безопасности ATI.SU Safety мы транслируем знания. Предупрежден — значит вооружен. Сильная экосистема состоит из информированных участников»,— уверена Анна Лударева.

Что касается планов на следующий год, то они будут сосредоточены вокруг усиления безопасности платформы. «Мы будем повышать эффективность работы перевозчиков внутри экосистемы, развивать аналитику для прогнозирования рисков, разрабатывать инструменты на основе ИИ, а также планируем запустить собственную транспортно-управленческую систему (TMS), где безопасность и управление рисками будут заложены в архитектуру изначально»,— резюмировала госпожа Лударева.

Нескрытые угрозы

Павел Евстратов, директор Центра страхования транспортных рисков ООО «СК "Капитал-полис"», в ходе своего выступления обозначил ключевой тренд — радикальное изменение структуры рисков в логистике. «Недавняя статистика ЦБ показала рост убыточности отрасли на 72%. В нашем сегменте — страховании грузов — цифры схожи: убыточность выросла примерно на 70%, при этом не произошло новых катастрофических событий. Мы видим одних и тех же клиентов на прежних направлениях, но количество, частота и размер страховых случаев существенно возросли»,— заметил он.

По его словам, основной драйвер убытков сегодня — это не хищения, а ДТП и пожары. «Причины системны: старение парка, не всегда понятное качество нового транспорта, дефицит запчастей, падение качества обслуживания»,— уточняет господин Евстратов. Еще одна тенденция на рынке — изменение стандартов упаковки из-за усложнения логистических цепочек. «Увеличение числа перевалочных пунктов с одного-двух до четырех-шести сделало прежние стандарты упаковки неадекватными. Возросло количество повреждений, а возможности восстановить груз локально — сократились. Раньше контейнер шел из Китая в Европу с одной перегрузкой. Сейчас перегрузок больше. Груз отгрузили — и про него забыли. Качество перевозки падает»,— делится мнением эксперт. По его словам, это касается всех видов транспорта.

Кроме того, господин Евстратов обращает внимание на институциональные изменения и рост неопределенности в морских перевозках. «Изменилась практика применения института общей аварии, что создает финансовые и административные сложности для грузовладельцев. Раньше она объявлялась для спасения судна и груза. Сейчас мы видим, что ее могут объявить практически в любом случае. При этом даже дружественные юрисдикции (Китай) не всегда принимают гарантии российских страховщиков, требуя гарантийный депозит в деньгах»,— заключает он.

Отвечая на вопрос относительно прогнозов на будущее, Павел Евстратов отметил, что с оптимизмом «в него смотреть сложно». «Помимо ужесточения налогового законодательства и вступления в силу закона о "ГосЛоге", мы видим необходимость расширения покрытия. Если раньше включение военных рисков по Черному морю не было обязательным, то сегодня это актуально не только для морских путей, но и для мест хранения. При этом, по нашей статистике, новые территории зачастую безопаснее с точки зрения безопасности перевозок, чем некоторые федеральные трассы»,— говорит он. Что касается точек роста, то, по мнению эксперта, в этой ситуации ответ очевиден: в условиях, когда любой отказ в выплате равносилен потере клиента, ключевым становится обеспечение исключительного уровня сервиса и понятного урегулирования убытков. «Задача — сделать сервис и урегулирование максимально простыми и понятными для клиента»,— подчеркивает господин Евстратов.

Ирина Романова