СДЭК увеличил мощности своего логистического склада под Самарой

Логистический оператор СДЭК увеличил площадь фулфилмент-склада под Самарой на 50% — до 6437 кв. м. Как сообщили в компании, расширение объекта направлено на повышение эффективности логистики и снижение затрат для предпринимателей, а также на ускорение доставки товаров по региону и в другие субъекты РФ.

Отмечается, что решение о развитии инфраструктуры в Поволжье связано с увеличением объема товарооборота и активным развитием электронной коммерции в Самарской области. По данным на текущий момент, в ней зарегистрировано 137,5 тыс. малых и средних предприятий, на которых работает более 700 тыс. человек, что составляет почти половину всех занятых в экономике региона.

Самарская область занимает 11-е место в рейтинге Forbes как один из наиболее благоприятных регионов для бизнеса, обойдя Ростовскую и Нижегородскую области. Расширение логистического хаба в Самаре имеет стратегическое значение для компаний, планирующих выход на рынок Казахстана, где Россия является вторым крупнейшим торговым партнером. Товарооборот между двумя соседними государствами в первом полугодии 2025 года составил $12 млрд. Рынок Казахстана демонстрирует значительный рост: с 2020 по 2024 год его объем увеличился в семь раз, и сейчас он занимает около 84% всего рынка онлайн-торговли в Центральной Азии

Андрей Сазонов