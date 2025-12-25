В Ижевске закрыли полосу движения на пересечении Удмуртская—Лихвинцева

В Ижевске на перекрестке улиц Лихвинцева и Удмуртской до 31 декабря ограничено движение: на время ремонта водопровода закрыта одна из полос. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.

«Причина — капитальный ремонт водопровода, который проводит “Ижводоканал” в рамках масштабной реконструкции улицы Удмуртской»,— говорится в сообщении. Водителей попросили заранее планировать маршрут.