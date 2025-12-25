Цирковое шоу «Подводное царство», «Королевский бутерброд» и Синий трактор

Театры, концертные площадки и другие организации культуры в Екатеринбурге подготовили очень разнообразную программу для детей на новогодние каникулы. Юные зрители смогут послушать песенки Синего трактора, побывать на «Экспоелке», распоряжаться ходом спектакля «Школа волшебников» с помощью волшебных палочек и услышать музыку из фильмов про Гарри Поттера. Подробнее о детской новогодней программе Екатеринбурга — в обзоре «Ъ-Урал».



В Театре эстрады с 17 декабря по 9 января показывают праздничный спектакль «Новогодняя Лавка чудес». По сюжету семья переезжает в волшебный дом, девочка Кира открывает коробку «Не открывать!», вместе с Джином путешествует по лавке с превращениями и новогодними сюрпризами. Зрителей ждут интерактивные игры, красочные декорации и добрые персонажи. Билеты — от 500 руб. до 1 тыс. руб.

В Екатеринбург-Экспо с 20 декабря по 11 января показывают цирковое шоу «Подводное царство». Это новогодняя цирковая сказка на воде. На арене более 200 тонн воды, синхронное плавание, выступления акробатов и цирковых артистов, фонтаны, лазеры и роскошные декорации. По сюжету Морская Владычица пытается похитить Новый год, но Дед Мороз со Снегурочкой возвращают праздник. Билеты — от 2,5 тыс. до 3,5 тыс. руб.

В «Коляда-Театре» с 20 декабря по 11 января проходят знаменитые «Новогодние колядки» со сказкой «Алладин». Дети разучивают колядки со скоморохами, водят хороводы у елки, катаются с горки, встречаются с Дедом Морозом и Снегурочкой, заглядывают в «Колядоскоп-Театр». Завершают фейерверк и подарки. Детский билет с подарком — 1,5 тыс. руб., взрослый — 1 тыс. руб.

Во Дворце культуры железнодорожников (ДКЖ) с 25 декабря по 2 января показывают новогоднюю сказку «Щелкунчик». Представление станет не просто спектаклем, а интерактивным представлением, на котором зрители узнают, кто испортил день рождения Мари в канун Нового года, где спрятана силы мышиного короля и почему злится Дед Мороз. Билеты — от 900 руб. до 1,5 тыс. руб.

В Свердловском театре музыкальной комедии с 26 декабря по 5 января проходит детский утренник «Королевский бутерброд на Новый год». Король отказывается от каши и требует бутерброд, Молочница с Горничной ищут молоко, Корова уезжает в поля, Королева навязывает диеты — все это в спектакле по сюжету Алана Милна с музыкой Георгия Портнова. Зрителей ждут хороводы у елки, погони на самокате, танцы и игры. Билеты — от 200 до 1 тыс. руб.

В Екатеринбургском театре кукол с 26 декабря по 8 января показывают спектакль «Письмо для Дедушки Мороза». Девочка Маша простудилась перед Новым годом, пишет письмо Дедушке Морозу, а Снеговик доставляет его в Зимний лес. Билеты — 950 руб.

В Доме офицеров с 27 декабря по 5 января показывают новогодний спектакль «Дед Мороз и Лютая Стужа». Под Новый год сказочное пространство украшают праздничными декорациями, а в гости приходят Буран, Вихрь, Волк, Лютая Стужа и Дед Мороз, исполняющий желания. Билеты — от 350 до 800 руб.

В Екатеринбург-Экспо с 27 декабря по 11 января работает новогодний мультимедийный парк «Экспоелка. Фабрика Деда Мороза». Гости проходят по более чем 10 локациям со световыми инсталляциями, мультимедийными шоу, лазерными проекциями и интерактивом. Детский билет — 1,2 тыс. руб., взрослый — 1,4 тыс. руб.

В Доме офицеров показывают музыкальную сказку «Щелкунчик». Помимо музыки Петра Чайковского, зрителей ждут история Мари, битва Щелкунчика с королем Мышей и вальс цветов с образами на воде, нарисованными художницей Анной Ветлужских. Билеты — от 500 до 800 руб.

В ККТ «Космос» с 29 декабря по 4 января проходит «Елка телеканала "Мульт". Живые краски». Организаторы обещают, что яркие декорации будут оживать прямо на глазах зрителей, а магия спецэффектов поможет забыть о повседневности. Каждые 10 минут будут проходить игры, перед гостями выступят любимые мульт-персонажи, а на празднике всех ждут подарки: креативные рюкзаки-раскраски с сюрпризами и набором для творчества. Билеты — от 1,6 тыс. до 8 тыс. руб.

В «Синара Центре» 4 января пройдет детская программа «Синий трактор в гостях у Деда Мороза». По сюжету волшебную силу Деда Мороза крадет Бабайка. Синий Трактор и его друзья в сказочном лесу пытаются найти Бабайку и исправить ситуацию, а по пути поют веселые и всем известные песенки. Билеты — от 1,5 тыс. до 2,9 тыс. руб.

В ивент-холле «Фабрика» 4 января пройдет мультиелка «Школа волшебников». Всем присутствующим на спектакле дадут волшебные палочки, по взмаху которых начнут действовать чары. Зрители смогут перемещаться во времени, управлять предметами и природными явлениями, изучать заклинания, а в конце — спасут волшебный посох Деда Мороза. Билеты — от 800 до 3 тыс. руб.

В ивент-холле «Фабрика» 10 января пройдет шоу «Новый год в Хогвартсе». Оркестр со ста артистами исполнит музыку из всех фильмов о Гарри Поттере, «Фантастических тварей» и «Один дома». На сцене парящие свечи, дементоры, спецэффекты и мультимедиа, плюс фотозоны и аниматоры в образах героев. Билеты — от 1,8 тыс. до 7 тыс. руб.

Подготовила Анна Капустина