Алжир помянул старое

Парламент Алжира преподнес Франции рождественский «подарок». Народная национальная ассамблея 24 декабря единогласно приняла закон, который квалифицирует французскую колонизацию страны в 1830–1962 годах как «преступление государства». Он возлагает на Французскую Республику «юридическую ответственность за колониальное прошлое и за трагедии, им вызванные» и требует от Парижа «официальных извинений». Рассказывает корреспондент “Ъ” во Франции Алексей Тарханов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Fateh Guidoum / AP Фото: Fateh Guidoum / AP

Документ, одобренный алжирским парламентом, насчитывает 27 статей и подробно перечисляет все, что авторы называют «колониальными преступлениями». Среди них «физические и психологические пытки», «внесудебные казни», «депортации гражданского населения в засушливые районы», «принудительное обращение в католичество», а также «систематическое присвоение богатств». Отдельно упомянуты ядерные и химические испытания на алжирской территории до 1962 года.

Все эти действия закон объявляет преступлениями, «не имеющими срока давности». В документе говорится также о праве Алжира на «полную и справедливую компенсацию» материального и морального ущерба. Среди требований есть и более современные — очистить земли бывших испытательных полигонов, а также почти фантастические — вернуть «средства казны, конфискованные при взятии Алжира в 1830 году».

С точки зрения внутреннего права закон вводит наказание для тех, кто «оправдывает или превозносит» колонизацию. В Алжире это станет уголовным преступлением. Сотрудничество с французами так называемых харки — алжирцев, честно служивших Франции во время войны за независимость,— в тексте названо «государственной изменой». Алжир окончательно отрекается от своих соотечественников, считая их «предателями».

Спикер Народной национальной ассамблеи Брахим Бугали определил закон как «акт суверенитета» и заявил, что «национальная память не подлежит ни стиранию, ни торгу».

Подобные инициативы в Алжире предпринимались и раньше. С 1980-х годов в парламент вносились законопроекты о признании колонизации преступлением, однако ни один из них не получил одобрения. Последний законопроект был отклонен руководством ассамблеи в 2010 году по «дипломатическим и юридическим соображениям».

Но на сей раз Народная национальная ассамблея решила, что пришло время добавить еще один аргумент в дипломатическом конфликте, который разделяет Алжир и Францию. Поводом к нему стало недовольство позицией Парижа по Западной Сахаре. Французские власти все более явно склоняются на сторону Марокко в этом алжиро-марокканском конфликте. Алжир, исторически поддерживающий сепаратистский Фронт Полисарио, стремящийся к независимости Западной Сахары, воспринимает это как враждебный жест и нарушение баланса в регионе.

Нынешний законопроект был внесен группой депутатов разных политических лагерей всего за несколько дней до голосования. Координатор парламентской Комиссии по истории и памяти Мохамед Лахсен Згиди назвал принятие документа «историческим моментом» и «ясным ответом тем, кто прославляет колонизацию во французском парламенте». Это очевидная «шпилька» в адрес председателя французских «Республиканцев» Брюно Ретайо, последовательно занимающего жесткую позицию по вопросам миграции и безопасности и требовавшего в бытность главой МВД, чтобы Алжир забирал своих граждан, осужденных во Франции, от чего алжирские власти принципиально отказывались.

Новый алжирский закон имеет несколько целей. Он закрепляет официальную государственную позицию по историческому вопросу, формирует рамки внутренней мемориальной политики и одновременно усиливает дипломатический сигнал в адрес Франции.

Юридическая сила закона ограничена национальными границами, но политическое значение очевидно — Алжир стремится перевести тему колониального наследия в пространство международного права.

В конце ноября в столице Алжира прошла Конференция по колониальным преступлениям в Африке. Итоговый документ с рекомендацией «разработать юридические механизмы, чтобы ввести уголовную ответственность за колонизацию в международном праве» предполагается вынести на саммит Африканского союза в феврале 2026 года. Алжирские дипломаты намерены сформировать общеафриканский антифранцузский консенсус и затем продвигать его в ООН и международных судебных инстанциях.

Реакция Франции последовала в тот же день — 24 декабря. Французский МИД назвал принятие закона «очевидно враждебной инициативой», несовместимой с попытками возобновить франко-алжирский диалог и со «спокойной работой над вопросами памяти». В Париже подчеркнули, что не намерены комментировать внутреннюю политику Алжира, однако министр иностранных дел Жан-Ноэль Барро заявил, что Франция продолжит стремиться к «требовательному диалогу», особенно в сферах безопасности и иммиграции.

Алексей Тарханов