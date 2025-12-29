Трансформация со знаком качества

В структуре российского табачного рынка группе компаний ITMS принадлежит третье место по объемам продаж сигарет и второе — по продукции с системой нагревания табака. При этом налоговые платежи ITMS в государственный бюджет РФ превышают 170 млрд рублей в год. В ответ на санкционные ограничения, затронувшие цепочки поставок, компания провела реконфигурацию логистики, увеличив производственные мощности. С тем, как сегодня организовано производство на предприятии, ознакомились журналисты федеральных и региональных изданий в рамках пресс-тура, организованного при поддержке «Коммерсантъ Северо-Запад».

Общий объем инвестиций группы компаний ITMS в экономику России составил более 100 млрд рублей. Как рассказали представители компании, ITMS широко представлена и на рынке в Белоруссии: лидирующее место, 300 сотрудников и 12 офисов во всех областных центрах и крупных районных городах. Там же организовано контрактное производство табачной продукции.

История ITMS — это наследие трех знаковых российских фабрик: Саратовской табачной фабрики, московской фабрики «Ява» и петербургской «Ротманс-Нево». В свое время компания «Бритиш Американ Тобакко» (БАТ) пришла на российский рынок в 1991 году, в 1994-м БАТ приобрела контрольный пакет акций фабрики «Ява», открытой в 1856 году, и Саратовской табачной фабрики, которая работала с 1828 года. В 1999 году в состав «БАТ Россия» вошла фабрика «БАТ-СПб», расположенная в Санкт-Петербурге. Продукция, которая тут изготавливается, до санкций покрывала не только российский рынок, но и экспортировалась в другие страны мира, например в Японию.

В 2023 году бизнес стал полностью российским, его выкупили локальные инвесторы — и компания стала работать под брендом ITMS.

Как отмечают в ITMS, несмотря на то, что из-за санкций компания оказалась отрезана от глобальных поставок сырья и комплектующих для оборудования, ей удалось в короткий срок перестроить логистические цепочки, избежать простоя и нарастить производство. Хотя санкции коснулись почти всех этапов производственного процесса: от закупки запчастей, электроники и широкого спектра материалов для производства до проведения платежей поставщикам. Однако, как пояснили на фабрике, с 2022 года компанией были перенастроены все цепочки поставок и заменены большинство поставщиков. Сейчас табачное сырье поставляется из Южной Америки, Африки и Азии.

«Мы очень быстро и качественно прошли все этапы ограничений, введенных против нашей страны,— подчеркнул в разговоре с журналистами директор по корпоративным отношениям компании ITMS Кирилл Кузнецов.— Признаюсь, было непросто, нам пришлось самим запустить взаимодействие с глобальными продавцами сырья и комплектующих, в том числе чтобы полностью обеспечить производственную независимость. Но сейчас мы уже смотрим на наши перспективы развития и выхода на новые рынки. Как любая российская компания, мы хотим стать крупнейшей мультикатегорийной компанией на российском рынке табачной и никотинсодержащей продукции, где до сих пор доминируют иностранные игроки».

Как рассказал директор по производству и операциям ITMS Борис Бойко, петербургская фабрика аккумулирует большую производственную мощность: оборудования на ней достаточно для удовлетворения текущих потребностей компании и b2b-поставщиков, а также для существенного увеличения производства. Кроме того, за последние годы российские акционеры инвестировали значительные ресурсы в модернизацию фабрики.

Фабрика располагается на площади 60 тыс. кв. м, имеет 25 производственных линий. Ежегодно предприятие перерабатывает 25 тыс. тонн табачного сырья, производственный потенциал составляет 45 млрд сигарет в год. На ней задействовано более тысячи сотрудников. Как отмечают представители фабрики, особое внимание на производстве уделяется вопросам охраны труда и экологии, тут строгий контроль на всех этапах технологического процесса, который в ходе экскурсии могли наблюдать и журналисты.

Помимо этого, компания продолжает нести обязательства по устойчивому развитию, отдавая на переработку 100% отходов с 2016 года. При этом на фабрике 40% воды используется повторно. Также тут идет раздельный сбор отходов. В отношении проектов устойчивого развития компания настроена вырабатывать системный подход с организацией поддержки на долгосрочной основе.

Руководство компании реализует программы заботы о своих сотрудниках, системы мотивации и помощи, внедряет высокие стандарты корпоративного поведения, обеспечивает безопасные условия труда.

«У нас всегда была очень сильная команда, наши сотрудники десятилетиями работают на фабрике,— подчеркнул Кирилл Кузнецов.— Есть у нас такая прекрасная традиция: кто работает на нашем производстве более 25 лет, сажает дерево. И вот она, посмотрите: прекрасная большая аллея во внутреннем дворе предприятия. У нас накоплены значимые компетенции, огромный опыт и знания. Мы это поддерживаем и развиваем, потому что мыслим в категориях будущего, в том числе и будущего нашей страны, и очень сильно дорожим нашими сотрудниками».

Ксения Ахметжанова