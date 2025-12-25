Глава Минтранса назвал чудом обслуживание иностранных самолетов в России

В России открыты около девяти технических центров по обслуживанию иностранных самолетов. Отечественные авиакомпании совершили в этом смысле инженерное чудо, убежден глава Минтранса РФ Андрей Никитин.

«Недавно S7 открыла второй завод. То есть это... такая промышленность, которой вообще в стране не было — такого масштаба и такого качества»,— рассказал господин Никитин в интервью телеканалу «Россия 24».

Все зарубежные лайнеры, заверил министр, обслуживаются в стране должным образом. На ключевых техцентрах в РФ заняты 8 тыс. человек, уточнил Андрей Никитин. Вместе с тем он подтвердил готовность российских авиакомпаний пополнять парки самолетами отечественного производства.